القاهرة-موسكو.. يعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في موسكو، لإجراء مباحثات تتطرق إلى تطورات الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وكذلك الأزمة حول قطر وموضوع التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية.

القاهرة.. يعقد وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، غدا، اجتماعاً بقصر التحرير يعقبه مؤتمر صحفيا لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ “تراخيص الحديد” مع استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة القضية.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة 26 متهما بقضية خلية الجيزة الإرهابية، منهم 21 متهما محبوسا على ذمة القضية و5 هاربين.

القاهرة.. يعقد البرلمان العربي جلسته السادسة والأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، وذلك بالجامعة العربية.

القاهرة.. تنظم محافظة القاهرة زيارة لجميع سفراء الدول الأجنبية والعربية المعتمدين لدى مصر لقصر عابدين، بالتنسيق مع متاحف عابدين، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بجانب تنظيم زيارات مجانية لطلبة الجامعات.

القاهرة-عمان.. تنطلق بالعاصمة الأردنية عمان، أعمال مؤتمر الشباب العرب الدولي السادس والثلاثين تحت شعار “مهارات القرن الـ 21 لثقافة السلام والازدهار”، بمشاركة شبابية من 14 دولة عربية وأجنبية.

القاهرة-عمان.. تنطلق بالعاصمة الأردنية عمان فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان الفيلم العربي الفرنسي، برعاية الأميرة ريم علي.

القاهرة.. يُعقد اجتماع للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه.

القاهرة.. تنطلق فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي الأول “صنع في مصر”، والذي يُعقد حتى 9 يوليو الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

القاهرة.. تكريم السفيرة مرفت تلاوي، في الخامسة مساء، بمقر السفارة اليابانية بالقاهرة؛ تقديرًا لمسارها الرائد الذي تميزت به في توطيد العلاقات المصرية اليابانية ودورها في التبادل الثقافي بين البلدين.

القاهر- تونس.. ينظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة الوطنية للنساء سيدات الأعمال، بالتعاون مع سفارة كندا بتونس، لقاء اقتصادي تونسي كندي تحت عنوان “فرص التعاون وإرساء شبكات التواصل”؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين بهدف تنشيط حركة التجارة فيما بينهما.

القاهرة .. يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز، في السابعة مساءً، اللقاء الشهري لصالون السينما الوثائقية، ويدير الصالون المخرج أحمد فؤاد درويش، ويعرض فيلم “أسطورة عبد الهادي” حول مراحل إبداع الفنان التشكيلي عبد الهادي الجزار.

القاهرة.. يقيم مركز طلعت حرب الثقافي، في الثانية عشر ظهرا، ورشة حكي للأطفال، حيث تقوم كاتبة الأطفال زهراء سلامة باختيار قصة، ويقوم الأطفال بتجسيد شخصياتها وتمثيلها، وكذلك الإيحاء للأطفال بفكرة قصة ليقوموا بكتابتها ورسم الشخصيات.

القاهرة.. يعقد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، مؤتمره السنوي السادس، حيث يناقش المستجدات في علاج السكر، والكشف المبكر عن مضاعفاته من خلال حوالي 60 جلسة علمية.

القاهرة .. يواصل المركز القومي للسينما، في السابعة مساءً، نشاطه وعروضه السينمائية بعرض فيلمين بمركز الثقافة السينمائية تحت إدارة السيناريست مجدي الشحري.

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، في الثامنة مساءً، حفلا غنائيا تحييه فرقة “الأولة بلدي”، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية.

أسوان .. يلتقي فريقا أسوان ووادي دجلة، في الثامنة مساءً، على استاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بنها.. يلتقي فريقا الشرقية ومصر للمقاصة، في الثامنة مساءً، على استاد بنها الرياضي، ضمن مباريات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القاهرة.. يلتقي فريقا الداخلية وطنطا، في الثامنة مساءً، على استاد كلية الشرطة، ضمن مباريات الجولة لـ34 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.