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خوان بوترو يتأهل للدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس
خوان مارتن ديل بوترو

خوان بوترو يتأهل للدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس

2017-07-04 17:00:26

بلغ الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، المصنف 29 الدور الثاني في منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الثلاثاء.

ففي الدور الأول لثالث البطولات الأربع الكبرى هذا العام، فاز ديل بوترو على الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس، بـ3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-3، و3-6، و7-6، و6-4.

وصعد الألماني ميشا زفيريف المصنف 27 إلى الدور الثاني بفوزه على الأسترالي برنارد توميتش 6-4، و6-3، و6-4.

كما تفوَّق البلجيكي ستيف دارسيس على الليتواني ريتشاردس برانكيس 4-6، و6-3، و2-6، و6-4، و6-3.

وتأهل الروسي ميخائيل يوجني إلى الدور الثاني أيضًا بفوزه على الفرنسي نيكولا ماهو 6-2، و7-5، و6-4، كما تغلب اللاتفي إرنستس جولبيس على فيكتور استريا من الدومنيكان 6-1، و6-1، و6-2.

وتفوق البريطاني كايل إدموند على البريطاني ألكسندر وارد 4-6، و6-3، و6-2، و6-1، ولحق به في الدور الثاني التشيكي آدم بافلاسيك بفوزه على الأمريكي إرنستو اسكوبيدو 6-7، و6-1، و6-3، و6-1.

وتقدم للدور ذاته الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين بعد أن هزم الياباني تارو دانييل 4-6، و6-4، و7-6، و6-2، كما فاز رادو ألبوت من مولدوفا على الأرجنتيني فاكوندو باجنيس 4-6، و6-4، و7-6، و7-6.

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