أكد محمد عودة المدير الفنى للمقاولون العرب انه يخوض مبارياته مع الفريق بنزاهة كامله رافضا اتهامات اسامة عرابي مدرب اسوان له بتفويت مباراة الداخلية.

وابدى عودة دهشته من اتهام عرابي له عقب مباراة الفريقين معا بتفويت مباراة الداخلية، مؤكدا انه لم يخسر امام الداخلية بل تعادل معها وخاض المباراة بكامل الفريق الاساسي، على عكس مباراة اسوان التى قام باراحة 4 لاعبين اساسيين خلالها.

واكد عودة ان اخلاقه ومباديء نادي المقاولون ترفض تماما فكرة التفويت او التعاطف مع فريق على حساب الآخر مؤكدا ان المقاولون يلعب كل مبارياته بجدية وحرص على الفوز.

وأعرب عودة رضاه عن آداء المقاولون هذا الموسم مختتما تصريحاته لبرنامج من الاخر مع محمد شبانه ان الفريق كان يعاني من الصراع على الهبوط طوال 10 مواسم، على عكس الموسم الحالي الذي أكد بقاءه فى الممتاز في وقت مبكر.