 Moheet on google
الثلاثاء 4 يوليو 2017 03:30 مساءً
روابط سريعة
مدرب المقاولون: أرفض الاتهامات بالتفويت
666662016_1_10_21_17

مدرب المقاولون: أرفض الاتهامات بالتفويت

2017-07-04 15:29:20

أكد محمد عودة المدير الفنى للمقاولون العرب انه يخوض مبارياته مع الفريق بنزاهة كامله رافضا اتهامات اسامة عرابي مدرب اسوان له بتفويت مباراة الداخلية.
وابدى عودة دهشته من اتهام عرابي له عقب مباراة الفريقين معا بتفويت مباراة الداخلية، مؤكدا انه لم يخسر امام الداخلية بل تعادل معها وخاض المباراة بكامل الفريق الاساسي، على عكس مباراة اسوان التى قام باراحة 4 لاعبين اساسيين خلالها.
واكد عودة ان اخلاقه ومباديء نادي المقاولون ترفض تماما فكرة التفويت او التعاطف مع فريق على حساب الآخر مؤكدا ان المقاولون يلعب كل مبارياته بجدية وحرص على الفوز.
وأعرب عودة رضاه عن آداء المقاولون هذا الموسم مختتما تصريحاته لبرنامج من الاخر مع محمد شبانه ان الفريق كان يعاني من الصراع على الهبوط طوال 10 مواسم، على عكس الموسم الحالي الذي أكد بقاءه فى الممتاز في وقت مبكر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3