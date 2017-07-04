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الأهلى: "أزارو" سينتظم رسميا مع الفريق الأسبوع المقبل
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الأهلى: "أزارو" سينتظم رسميا مع الفريق الأسبوع المقبل

2017-07-04 15:28:13

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الجديد، سيصل القاهرة الأسبوع المقبل، للانضمام بشكل رسمي للفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد عبد الحفيظ، أن الجهاز الإداري يُنهي التأشيرات الخاصة باللاعب خلال الفترة الجارية، علي أن يصل القاهرة الأسبوع المقبل، وبعدها ينتظم في تدريبات الفريق.

وكان الأهلي تعاقد مع المغربي وليد أزارو، قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي، بمقابل مليون و400 ألف دولار لمدة 4 سنوات.

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