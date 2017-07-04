أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي أنه جاري في الفترة الحالية إنشاء مصنعين للأدوية الأول في غرب إفريقيا والثاني في شرق إفريقيا.

وأضاف الوزير خلال افتتاحه - اليوم الثلاثاء - مصنع “أكاديما” للهرمونات أنه سيكون هناك توسعا في بناء مصانع للأدوية خارج مصر.

وطالب الوزير بتوفير معامل تطابق المواصفات العالمية داخل هذه المصانع لتتمكن من التعرف على جودة المواد الخام والمستحضرات الطبية.