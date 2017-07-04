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استشهاد شرطيين وإصابة 10 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بالعريش
تفجير عبوة ناسفة

استشهاد شرطيين وإصابة 10 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بالعريش

2017-07-04 14:58:51
أ ش أ

استشهد شرطيان وأصيب 10 آخرون فى انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور فى منطقة الصفا جنوب العريش بشمال سيناء.

وذكرت مصادر أمنية أن مجهولين قاموا بوضع عبوة ناسفة فى منطقة الصفا، والتي انفجرت خلال مرور مدرعة شرطة أثناء عملية تمشيط في المنطقة، مما أدى إلى استشهاد اثنين من الشرطة وإصابة 10 آخرين بإصابات متنوعة ، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى ، وتقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة .‎

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