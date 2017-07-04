برلماني: حرية الرأي والتعبير مطلقة لا يوجد عليها قيود

وقال في حواره ببرنامج “صباح دريم” المذاع على قناة “دريم”، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد توجه من البرلمان حول اتخاذ موقف ضد مواقع التواصل، وإنما هي آراء شخصية من بعض ...