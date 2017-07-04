وزير الصحة يفتتح مصنع الهرمونات الجديد بمدينة ٦ أكتوبر2017-07-04 15:00:17
افتتح الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ، يرافقه الدكتورة الدكتورة الفت غراب رئيس مجلس ادارة شركة أكديما ، صباح اليوم الثلاثاء ، مصنع الهرمونات الجديد التابع لشركة أكديما انترناشيونال التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) ، وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر .
أوضح وزير الصحة والسكان ان تكلفة انشاء المصنع وصلت الى ٨٠٠ مليون جنية ، تم انشائة على مساحة ٢٠ الف متر وينتج ٤٣ صنف من الهرمونات الخاصة بمنع الحمل والكورتيزون والمضاد الحيوي في شكل امبولات واقراص و قارورة دواء Vial .
وأكد وزير الصحة والسكان على ان هذا المصنع استوفى جميع الاشتراطات الفنية، طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية WHO في انشاء مصانع الهرمون ، للحفاظ على البيئة والعاملين به .
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن المصنع به مواصفات التصنيع الجيد Gmp ، والتخزين الآمن، بالإضافة إلى وجود معمل بمواصفات عالمية ، لمراجعه مخرجات التصنيع من الأدوية ، علاوةعلى قسم للأبحاث والتطوير ، وتصل طاقتة الانتاجية الى مليار قرص سنوياً و٩٠ مليون امبول و٩٠ مليون قارورة دواء Vial سنوياً لافتاً الى تصدير منتجات هذا المصنع الى السوق الافريقية خلال الفترة القادمة.
وكشف وزير الصحة والسكان ان المصنع حصل على براءة الاختراع في تصنيع “أسبراى” يستخدم فى علاج التئام الجروح.
كما وجة وزير الصحة بسرعة تسجيل المستحضرات الدوائية التي ينتجها المصنع من ادارة الصيدلة والتي كان يعاني منها السوق في الفترة الماضية .
ووجة بتدريب حديثي التخرج من المعاهد الفنية من التخصصات المستحدثة بهذا المصنع.
واوضح وزير الصحة انه بالفعل تم توريد مليون ونصف عبوة اقراص منح الحمل لوزارة الصحة لافتاً الى ان احتياج المريض المصري من الدواء اصبح أمن.
وتابع ان الدولة اصبح لها الذراع العليا في التحكم في صناعة الدواء ، حيث تمتلك الدولة ٥٥٪ من هذا المصنع ممثل في شركة اكديما مؤكداً انه اصبح لهذا البلد حائط صد منيع .
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