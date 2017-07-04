أكد الدكتور عادل مهنى أستاذ الاقتصاد الدولي بالجامعة الأوروبية للأعمال، أنه هناك سياسة جديدة في الاتحاد الأوروبي تعتمد على “الإنتاج المشترك” مع الدول الصديقة، مشيرا إلى أن هذا سيخلق فرص عمل جديدة وجذب استثمار جديدة.

وأعلن مهنى من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها فرصة في الاندماج مع السياسات الأوروبية التي تشجع على التعامل مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.

جاء هذا تعليقا على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة “فيش جراد” المكونة من دول بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا.