أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق اليوم الثلاثاء، أن الجيش اللبناني لا يستهدف اللاجئين السوريين، مشددا علي أن بيروت حريصة على كرامة وأمن اللاجئين السوريين.

وقال المشنوق - خلال اتصال هاتفي لقناة “العربية الحدث” الإخبارية: “إن ما حدث في عرسال هو عملية عسكرية جاءت في أعقاب قيام 5 انتحاريين بتفجير أنفسهم، مضيفا أن الجيش اللبناني يطوق المنطقة منذ عامين على الأقل”.

وأدان المشنوقي الصورة التي ظهر بها بعض اللاجئين السوريين على الأرض أثناء العملية العسكرية للجيش اللبناني، نافيا أي صلة لحزب الله بعمليات الجيش للبناني في عرسال.

وأوضح المسؤول الأمني اللبناني أن حزب الله غير موجود في البلدة، والجيش هو صاحب القرار، مؤكدا أن “مهمتنا هي منع خروج أي إرهابي من عرسال أو غيرها”.