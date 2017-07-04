أثارت الزيارة المنتظرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بولندا هذا الأسبوع مخاوف بشأن توسيع الانقسامات في القارة الأوروبية، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وذكرت الصحيفة على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء أنه ثمة مخاوف من وجود سياسة للرئيس الأمريكي تهدد بتقسيم أوروبا، لا أن تؤدي إلى توحيدها.

وأشارت إلى أن حزب العدالة والقانون اليميني الحاكم في بولندا لم يتمكن من إخفاء مدى سعادته منذ الإعلان عن الزيارة الشهر الماضي.

وقال وزير الدفاع البولندي أنتوني ماتشيريفيتش إنها أظهرت “كيف تغيرت مكانة بولندا في المجال الجيوسياسي”.

غير أنها أوضحت أن حالة من القلق أثيرت في بروكسل وعواصم أوروبية أخرى من أنه سينظر إلى زيارة ترامب كتأييد - ضمني أو بأي شكل آخر- لحكومة اشتبكت بشكل متكرر مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لهجومها على المؤسسات الديمقراطية المستقلة فضلًا عن رفضها استقبال المهاجرين.

وقال جياني بيتيلا زعيم الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي إن ترامب، بعد أشهر قليلة من توليه مقاليد منصبه، عرض بالفعل اتفاقية باريس للمناخ للخطر وهدد العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأروروبي وحلف الشمال الأطلنطي (ناتو)، والآن يهدد بالتسبب في انفجار الوضع الحساس للغاية في بولندا وشرق أوروبا.

ومن المنتظر أن يصل ترامب بولندا مساء يوم غد الأربعاء وسيلقي خطابًا موسعا في العاصمة وارسو عصر الخميس، كما سيحضر اجتماعا لقادة دول وسط أوروبا ودول البلطيق قبل أن يتوجه إلى مدينة هامبورج الألمانية لحضور قمة مجموعة العشرين.