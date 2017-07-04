140 عسكريا موريتانيا يتوجهون إلى وسط أفريقيا للمشاركة ضمن قوة حفظ السلام

توجهت وحدة عسكرية موريتانية تضم 140 عسكريا اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أبريا عاصمة ولاية كوتونو العليا في الشمال الشرقي من جمهورية وسط إفريقيا؛ للعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن قوة حفظ السلام الأممية هناك.

وأفاد مصدر رسمي بأن الوحدة، تضم ضباطا وجنودا موزعين على تشكيلات عملياتية وفريق طبي وآخر فني وثالث للوجستيك ومجهزة بجميع اللوازم الضرورية.

وودع الوحدة، وزير الدفاع مامدو باتيا، يرافقه قائد أركان الدرك الوطني الفريق السلطان ولد محمد أسواد بمطار

نواكشوط الدولي أم التونسي الدولي بحضور قادة الأفرع والوحدات.

وقال وزير الدفاع الموريتاني إن “موريتانيا لبت - بكل فخر واعتزاز - طلب الأمم المتحدة المتمثل في مشاركة قواتنا المسلحة وقوات أمننا في مختلف مسارح العمليات في القارة التي تحتاج إلى المزيد من الاستقرار والأمن”.

وأضاف أن هذا القرار جاء تجسيدا لاهتمامات الرئيس محمد ولد عبد العزيز القائد الأعلى للقوات المسلحة وسعيه الدؤوب في إحلال السلم والاستقرار في العالم بصورة عامة وفي القارة الأفريقية بصفة خاصة.

وتابع: “إن المقاربة الأمنية التي انتهجتها بلادنا منذ توليه مقاليد السلطة والتي ارتكزت على تكوين وتجهيز قواتنا المسلحة وقوات الأمن وإعادة انتشارها تعتبر نموذجا يحتذى به في المنطقة ومصدر ثقة وتقدير شركائنا في التنمية”.