إخلاء أحد المبانى في مطار "هيثرو" بلندن بعد إنذار بوجود حريق

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء، إخلاء أحد المبانى في مطار (هيثرو) بالعاصمة البريطانية لندن؛ بعد إنذار بوجود حريق.

وذكرت الشرطة - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أنه جارى التعامل مع الحادث بشكل عام، مشيرة إلى أن قوات الدفاع المدني انتقلت إلى المطار لاكتشاف الحريق، والسيطرة على النيران قبل امتدادها.