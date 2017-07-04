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إخلاء أحد المبانى في مطار "هيثرو" بلندن بعد إنذار بوجود حريق
مطار هيثرو البريطاني - بريطانيا

إخلاء أحد المبانى في مطار "هيثرو" بلندن بعد إنذار بوجود حريق

2017-07-04 14:53:50
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أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء، إخلاء أحد المبانى في مطار (هيثرو) بالعاصمة البريطانية لندن؛ بعد إنذار بوجود حريق.

وذكرت الشرطة - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أنه جارى التعامل مع الحادث بشكل عام، مشيرة إلى أن قوات الدفاع المدني انتقلت إلى المطار لاكتشاف الحريق، والسيطرة على النيران قبل امتدادها.

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