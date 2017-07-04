كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، النقاب عن تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار من طراز (سكاي لارك) جنوب قطاع غزة أمس الاثنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي - في بيان بثته صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني - عن فتح تحقيق في الحادث، لافتا إلى أنه ليست هناك مخاوف من تسرب معلومات من الطائرة إثر الحادث.

ويعد حادث أمس هو الأحدث ضمن سلسلة من حوادث شبيهة وقعت على مدار الأعوام الماضية على الحدود الشمالية لإسرائيل وغزة والضفة الغربية.

وكانت طائرة أخرى من طراز (سكاي لارك)، قد تحطمت الخميس الماضي بالقرب من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية قبل أن تتمكن قوات الجيش الإسرائيلي من استعادتها.