ننشر كلمة الرئيس السيسي في ختام قمة فيشجراد ببودابست2017-07-04 14:47:28
حصلت شبكة الإعلام العربية محيط على نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام اجتماعات تجمع الفيشجراد (الذي يضم المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا) اليوم /الثلاثاء/ في العاصمة (بودابست):
السيدات والسادة،
أود أن أتقدم بجزيل الشكر لحكومة وشعب المجر الصديق على حسن الاستقبال والحفاوة التي لقيناها منذ وصولنا إلى بودابست، وعلى حسن تنظيم قمة تجمع “فيشجراد” ومصر.
إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول الأعضاء في تجمع “فيشجراد” هى علاقات صداقة تاريخية، نعتز بما تشهده من تعاون وثيق فى عدد كبير من المجالات، وبالمستوى الرفيع من التنسيق والتعاون على المستويين الثنائي والمتعدد، ونؤكد تطلعنا لمواصلة تطوير مجمل هذه العلاقات لنصل الى شراكة استراتيجية بين الجانبين.
إن المكانة المتميزة لتجمع “فيشجراد” داخل الإتحاد الأوروبى وعلى المستوى الدولى تُؤهِلَه لأن يقوم بدورٍ هام في العديد من المناطق الجغرافية في العالم، بل وعلى المستوى الدولي كذلك، وهنا تكمن أهمية تعزيز الشراكة بين مصر ودول “فيشجراد” لتعزيز الاستقرار والأمن بمنطقة جنوب المتوسط، وتحقيق تطلعات شعوبنا إلى مزيد من النمو والازدهار.
السيدات والسادة،
لقد تناول الاجتماع اليوم سبل تعزيز العلاقات بين مصر ودول التجمع في مجالات مُحددة تحظى بأولوية لدينا جميعاً، سواء فيما يتعلق بتطوير علاقاتنا الثنائية أو مع الاتحاد الأوروبي.
كما ناقشنا سبل تعزيز التعاون لمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف، وأكدنا أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لها. كما تطرقنا إلى سبل تطوير التعاون الأمني المشترك بما يمكننا من التعامل مع مختلف التهديدات. وأود في هذا الصدد أن أؤكد اتفاقنا جميعاً على ضرورة التصدى للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأهمية العمل المشترك لمواجهة الفكر المتطرف، وتجفيف منابع الإرهاب والتضييق على من يرعاه من دول أو جهات تقدم الدعم المالي واللوجستي والسياسى للجماعات الإرهابية.
وتطرقنا كذلك إلى أزمة اللاجئين وأساليب التعامل معها بما يضع حداً لمعاناة الأبرياء الذين يتعرضون للتشريد بسبب الحروب والاضطهاد، وبحثنا سبل تعزيز التعاون لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، واتفقنا على أهمية تكاتف المجتمع الدولى للقضاء على الأسباب التي تشجع على الهجرة غير الشرعية، مثل تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وأكدنا أهمية مواصلة العمل على إيجاد حلول سياسية للنزاعات التي تعد سبباً رئيسياً لتلك الظاهرة.
ولقد تبادلنا الرؤى كذلك حول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والعراق والمساعي القائمة لإيجاد حلول سلمية لها، واتفقنا على ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود لوضع حد لتلك الصراعات. كما تشاورنا حول سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط بما يحقق تسوية دائمة وعادلة مبنية على القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة بما يضمن تحقيق حل الدولتين.
السادة الحضور،
إن ما تم بحثه اليوم من قضايا هامة، إنما يمثل بداية لمرحلة ممتدة من التعاون الفعال مع دول “فيشجراد”، سواء بشكلٍ ثنائى أو من خلال صيغة “فيشجراد+مصر”، وذلك بهدف مواصلة الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين وتكثيف التشاور بينهما على كافة المستويات.
وفي الختام، فإنني أتوجه بالشكر مرة أخرى للمجر على استضافة هذه القمة ولكافة دول تجمع “فيشجراد” على حرصهم على التنسيق والتشاور مع مصر، بما يساهم في تعزيز العلاقات بين دولنا ويلبى طموحات شعوبنا.
-
بالفيديو.. المتحدث باسم «الكهرباء»: «صباح النور اللي مبيقطعش»
أعرب الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن سعادته بقدرة الوزارة بمواجهة الطقس الحار بدون أي انقطاع للكهرباء، مشيدا بجهود جميع الجهات المعنية ودعم ...Tue, 04 Jul 2017 08:28:22 GMT
-
الأرصاد: انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا غدا الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، ...Tue, 04 Jul 2017 10:29:12 GMT
-
إيفاد أول دفعة من الحجيج الإيرانيين أخر الشهر الجاري
أعلن ممثل ولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة الإيراني، حجة الإسلام قاضي عسكر، أنه سيتم إرسال أول دفعة من الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في الـ 31 من يوليو/تموز ...Mon, 03 Jul 2017 10:53:11 GMT
-
"تليجراف": شركات مونديال 2022 تخطط للانسحاب من قطر
كشف تقرير حديث لصحيفة “تليجراف” البريطانية، خطط شركات غربية كبرى تشيّد منشآت استعدادًا لكأس العالم 2022 في قطر، للخروج من الدولة. وقالت الصحيفة إن الشركات تنوي ...Mon, 03 Jul 2017 08:12:13 GMT
-
القوات العراقية تقتحم منطقتي الكوازين والقليعات في الموصل القديمة
اقتحمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، منطقتي (الكوازين والقليعات) وهما آخر منطقتين في معقلين يتحصن فيهما عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، عقب ...Tue, 04 Jul 2017 12:48:28 GMT
-
برلماني: حرية الرأي والتعبير مطلقة لا يوجد عليها قيود
وقال في حواره ببرنامج “صباح دريم” المذاع على قناة “دريم”، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد توجه من البرلمان حول اتخاذ موقف ضد مواقع التواصل، وإنما هي آراء شخصية من بعض ...Tue, 04 Jul 2017 12:47:41 GMT
-
اليوم..المشير حفتر يصل السعودية في أول زيارة للمملكةTue, 04 Jul 2017 12:45:45 GMT
-
الحكومة: استمرار إزالة التعديات على أراضى الدولة بناء على تكليفات السيسي
قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية إن اجتماع مجلس المحافظين استعرض إزالة التعديات على أراضى الدولة، وأنه تم التأكيد على أن قرارات رئيس الجمهورية مازالت ...Tue, 04 Jul 2017 12:48:28 GMT
-
زيروكس تطرح 3 طابعات متعددة الوظائف
كشفت شركة زيروكس اليوم النقاب عن سلسلة جديدة من منتجاتها، وهي طابعة VersaLink® B7025 و VersaLink® B7030 و B7035 VersaLink® متعددة الوظائف، كجزء من حلول ConnectKey® التي أطلقتها الشركة في وقت ...Tue, 04 Jul 2017 12:34:11 GMT