"فنروك" لتطوير سوق ألعاب الهواتف المحمولة تفتتح أولى مقراتها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصر2017-07-04 14:40:31
شركة فنروك السويدية المتخصصة في تطوير الألعاب الاستراتيجية للهواتف المحمولة، اختارت مصر لافتتاح أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بهدف دعم مكانتها كشركة رائدة في مجال تطوير الألعاب الاستراتيجية عالية الجودة للهواتف المحمولة. تأسست شركة فنروك عام2014 وتعمل في مجال تطوير الألعاب الاستراتيجية للهواتف الذكية وتصميمها بما يتناسب مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث المفردات، والمحتوى، والتصميم، كما تُصدر الشركة ألعابها باللغة العربية من أجل عشاق الألعاب في المنطقة.
ويقول مجدي شحاتة، الشريك المؤسس ورئيس قطاع التسويق بشركة فنروك:” تسعى فنروك لإيجاد حلقة وصل بين مهندسي ومطوري الألعاب الأكفاء في أوروبا ومصر؛ ولذلك وقع اختيارنا على السوق المصري ليشهد بداية انطلاقنا في المنطقة، وليحتضن أول مقر دولي للشركة. تمتلك فنروك فريق عمل يضم مجموعة من أفضل المهندسين والمطورين ممن لديهم مهارات فريدة وخبرة واسعة في العديد من المجالات، كما تتعاون الشركة مع أصحاب الكفاءات وذوي الخبرات في مجال تطوير الألعاب من مصر؛ انطلاقاً من حرصنا على تطوير وتحديث ألعابنا والاهتمام بأدق التفاصيل الممكنة بها”.
ويرجع اختيار فنروك لمصر لافتتاح أول مقر دولي للشركة-والذي سيتم افتتاحه خلال الشهر الجاري- إلى كونها تمتلك بيئة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى توفر أصحاب المهارات والخبرات بها، في مختلف المجالات بصفة عامة وفي مجال الهندسة بصفة خاصة، بالإضافة إلى وجود قاعدة كبيرة من الشباب المحبين للألعاب الاستراتيجية. وخلافاً للاتجاه السائد بين الشركات العالمية العاملة في مصر، باختيار العاصمة، القاهرة، لإنشاء مقرها بالبلاد، فضلت شركة فنروك افتتاح مقرها في مدينة الإسكندرية. ويعلق شحاتة على ذلك قائلاً: “اعتادت كافة الشركات العالمية أن تفتتح مقراتها وفروعها في القاهرة، ولكننا نؤمن أن الإسكندرية لديها مزايا تنافسية عديدة تجعلها على قدم المساواة مع العاصمة. لقد أردنا أن نمنح هذه الفرصة لشباب الإسكندرية ونحن على ثقة في أنهم سيستثمرونها بشكل جيد”
وتضم شركة فنروك حاليًا10 موظفين بفرعها في الإسكندرية، كما تهدف لزيادة فريق العاملين إلى 50 مهندس، ومطور، وموظف دعم وخدمة عملاء بنهاية عام 2018.
جدير بالذكر أن فنروك أصدرت النسخة التجريبية من لعبتها الاستراتيجية العربية الأولى “اتحاد الأبطال” في يناير 2017، حيث تم تطويرها خصيصا لتناسب عشاق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تواكب اللعبة الأحداث الجارية وصُممت شخصياتها لتحاكي الواقع وتعكس تفاصيلها الطبيعة العربية جغرافياً، وتاريخياً وسياسياً. وخلال الشهور القادمة ستطرح الشركة اللعبة في المزيد من الأسواق بالمنطقة بعد نجاحها في مصر.
كما تجدر الإشارة إلى أن لعبة “اتحاد الأبطال” متاحة الآن في مصر مجاناً بنسخة beta للهواتف التي تعمل بنظام اندرويد.
ويضيف شحاتة: “لعبة اتحاد الأبطال هي نتاج جهد وعمل شاق من فريق عمل متكامل يضم عدد من الموهوبين في مجالات تطوير الألعاب والتصميم والهندسة المعمارية والكتابة الإبداعية، بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة من أفضل الموسيقيين لوضع الموسيقى الخاصة باللعبة وغيرهم من ذوي المهارات والخبرة في المنطقة؛ لكي نضمن أن تتناسب اللعبة مع طبيعة المنطقة العربية، وأن يحظى مستخدميها بتجربة ممتعة ومتميزة.”
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