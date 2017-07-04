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القوات العراقية تقتحم منطقتي الكوازين والقليعات في الموصل القديمة
جنود من القوات العراقية الخاصة شمالي الموصل

القوات العراقية تقتحم منطقتي الكوازين والقليعات في الموصل القديمة

2017-07-04 14:40:25
أ ش أ

اقتحمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، منطقتي (الكوازين والقليعات) وهما آخر منطقتين في معقلين يتحصن فيهما عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، عقب هروبهم وانسحابهم من عدة مناطق في الموصل القديمة.

وقال قائد الفرقة اللواء الركن جبار الدراجي، حسبما نقل راديو (سوا) الأمريكي، إن فرقة المشاة الـ 16 بدأت باقتحام المدينة القديمة منذ بدء العملية، وخلال هذه الفترة بدأ الخناق يضيق على تنظيم “داعش” في المنطقة القديمة، مضيفا أن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” قد بعث خطة لفتح محور آخر للجيش، وهذا المحور يبدأ من الشمال في منطقة الشفاء باتجاه المناطق الموجودة على الساحل.

وأشار الدراجي إلى أن القوات العراقية ستقضي قريبا وبشكل نهائي على وجود “داعش” في المدينة.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، عن قرب إعلان استعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية -في بيان- أن وزير الدفاع العراقى محمود عرفان أعلن جاهزية القوات المسلحة للمعارك المقبلة ليكون العراق محررا بالكامل.

ويذكر أن مصادر عسكرية عراقية أكدت -في وقت سابق- أن مسلحي “داعش” باتوا محاصرين في مساحة لا تتجاوز 500 متر.

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