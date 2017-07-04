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البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر
مجلس النواب

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر

2017-07-04 15:26:57
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صوت مجلس النواب، اليوم، على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، خلال الجلسة البرلمانية.
واكتمل النصاب القانوني للجلسة العامة بحضور ثلثي الاعضاء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ في مصر، اعتبارا من 10 يوليو الجاري ولمدة 3 شهور، بعد انتهاء فترة الطوارئ الأولى التي تم إعلانها عقب وقوع الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية.

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