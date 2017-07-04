صوت مجلس النواب، اليوم، على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، خلال الجلسة البرلمانية.

واكتمل النصاب القانوني للجلسة العامة بحضور ثلثي الاعضاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ في مصر، اعتبارا من 10 يوليو الجاري ولمدة 3 شهور، بعد انتهاء فترة الطوارئ الأولى التي تم إعلانها عقب وقوع الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية.