خبراء وسائل الإعلام الرقمية وعشاق وسائل التواصل الإجتماعي وأصحاب الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيجتمعون في القمة الرابعة لماشابل السوشيال ميديا السنوي للإحتفال بالتكنولوجيا التي تربط الناس معاً ومساعدة الشركات على تطوير استراتيجياتها على الانترنت ومنحهم الفرصة للتواصل وعرض نجاحهم.

“نحن سعداء باستضافة قمة السوشيال ميديا للمرة الرابعة في مصر، ونحن نؤمن بدور التكنولوجيا العظيم في الربط بين الناس وتطوير المنظمات والصناعات،” قال زياد طارق، الشريك المؤسس/ مدير التسويق ليوم السوشيال ميديا في مصر. ويمثل هذا الحدث منصة تربط جميع الخبرات الفردية في مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية معاً ومع وجود أعظم العقول الرقمية في مكان واحد في نفس الوقت، الحدث سيكون فرصة قيمة للتعلم، والتواصل، والتوظيف،” أضاف زياد طارق

وعلى مدار ثلاثة أيام، سيقوم المؤتمر هذا العام بالتركيز على ٤ مسارات رئيسية: التكنولوجية الرقمية، الإبتكار والمحتوى، علوم التواصل الإجتماعي والابتكار في مجال الأعمال التجارية. حيث سيجتمع الحضور للمشاركة في محادثات وورش العمل ودراسات حصرية لمواقع التواصل الاجتماعي.

ستستضيف القمة خبراء دوليين وإقليميين من فيسبوك وإنستجرام و”أي بي إم واتسون” و”سوشيال باكر” و “كوينتلي” مثل “مارك هاميلتون”، رئيس التسويق الإقليمي لفيسبوك، و”كارا مجونيس”، مدير التسويق عبر الحدود العالمية لفيسبوك، وكريستيان بشارة، مدير الشرق الأوسط لـ”سوشيال باكيرز”، و”هبة سيد”، رئيس تسويق أي بي إم واتسون، و”ألكسندر بينيجر”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوينتلي.

بالإضافة إلى التواصل وإعطاء الحضور فرصة التعلم ومقابلة خبراء الصناعة في مجال مواقع التواصل الإجتماعي، سيقدم يوم مواقع التواصل الإجتماعي أيضاً للحضور فرص عمل من خلال شراكة مع وظف ، والتي من خلالها ستتمكن الكوادر من التقديم على فرص العمل المتاحة في بعض الوكالات والعلامات التجارية المعروفة خلال معرض توظيفي.

وقمة ماشابل سوشيال ميديا في مصر ٢٠١٧ تعد الجولة الرابعة من الاحتفال العالمي في مصربأهمية التواصل الإجتماعي والإعلام الرقمي وطبقاً لـماشابل هذا الحدث يعد واحد من أفضل الأحداث التي يتم تنظيمها ليوم مواقع التواصل الإجتماعي في العالم من حيث عدد الحضور وجودة المحتوى، ويتم تطويرها عاما بعد عام وفقا للتطورات التي تحدث في السوق والصناعة. في العام الماضي حضر الحدث ٢،٠٠٠ شخص و٨٠ متحدث.