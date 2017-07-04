اليوم..المشير حفتر يصل السعودية في أول زيارة للمملكة

يغادر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، برفقة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المعترف به دوليا، الأراضى الليبية متوجهان إلى المملكة العربية السعودية في زيارة لهما هي الأولى من نوعها.

وبحسب مصدر ليبي، فإن الزيارة المهمة لقائد الجيش الليبي ورئيس البرلمان إلى السعودي، جاءت بناءً على دعوة قدمت لهم من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشارت وسائل إعلام ليبية الأسبوع الماضى، استنادا إلى مصادر دبلوماسية وُصفت بالرفيعة إلى أن “رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للجيش المشير الركن خليفة حفتر سيصلان قريبًا إلى الرياض في زيارة إلى المملكة العربية السعودية”.

وتشير المواقع الإخبارية الليبية إلى أن حفتر وصالح سيبحثان في الرياض مع المسؤولين السعوديين سبل إيجاد حل للأزمة الليبية بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وذكرت صحيفة المرصد الليبي أن الديوان الملكي السعودي وجه دعوة إلى القائد العام للجيش الليبي ورئيس مجلس النواب، لافتا، استنادا إلى مصدر سياسي وصفه بالرفيع إلى أن “الدعوة الموجهة لحفتر ستشتمل على مباحثات في إطار مكافحة الإرهاب والمجموعات المتطرفة المختلفة في ليبيا، أما مع صالح فستركز إضافة لملف الإرهاب على ملف الوضع السياسي والأزمة الليبية الراهنة”.