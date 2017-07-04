وصف المستشار سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية، الساعات الأخيرة في المهلة العربية لقطر بأنها “لحظة حبس الأنفاس”، موضحا أن الرد القطري كان بالإمكان أن يأتي مبكرا قبل ادخال المنطقة في جدلية تقودها إدارة الدوحة بدون فائدة تعود على جميع الأطراف.

وتوقع اليامي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي ام سي” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن تكون الردود القادمة من الدوحة “نصفها غامض ونصفها الأخر غير واضح”، مؤكدا أن الدول المقاطعة لقطر طلباتها تتسم بالجدية والصرامة في ظل تفهم المجتمع الدولي لهذه الطلبات.

وأوضح أن الدوحة لم تتقدم خطوة للأمام، مطالبا من الدوحة فهم جدية محاصرة مواقفها والتوقف عن الأضرار التي تواجه الدول التي تقاطعها.

وكانت الدول المقاطعة لقطر قد منحت إدارة الدوحة مهلة للرد على مطالبها، والتي من المقرر أن تنتهي مساء اليوم.