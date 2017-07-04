قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية إن اجتماع مجلس المحافظين استعرض إزالة التعديات على أراضى الدولة، وأنه تم التأكيد على أن قرارات رئيس الجمهورية مازالت قائمة بإزالة كافة التعديات، وأنه لن يسمح بالتعدى على أى شبر من أراضى الدولة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق علي السماح بتقنين الأوضاع، ولن تزال شجرة منتجة أو زرع منتج، موضحا أن المحافظات بدأت بالفعل في إعداد الملفات الخاصة بتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن المحافظات تقوم بتسجيل ورصد كافة قطع الاراضى.