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الحكومة: إرسال قانون تقنين أوضاع الأراضى لمجلس الدولة ثم رفعه للبرلمان
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية‎

الحكومة: إرسال قانون تقنين أوضاع الأراضى لمجلس الدولة ثم رفعه للبرلمان

2017-07-04 14:28:06
وكالات

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون تقنين أوضاع الأراضى الخاصة بأملاك الدولة، وتم إرساله لمجلس الدولة تمهيدا لرفعه لمجلس النواب.
وأوضح “الشريف”، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن مجلس المحافظين حسم موضوع الولاية، بحيث يكون المحافظ مسؤولا عن التصرف فى الأراضى داخل المحافظة.
ولفت وزير التنمية المحلية فى تصريحاته خلال المؤتمر، إلى أنه سيتم تقديم عرض تفصيلى خلال الأسبوع المقبل، يتضمن كل الأراضى التى تم حصرها، وأعمال إزالة التعديات التى تم تنفيذها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، مناشدا كل من يرغب بتقنين أوضاعه التوجه للمحافظين لسرعة تفنين أوضاعهم.

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