الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع أبو الغيط الأوضاع في الشرق الأوسط غدا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سيرجي لافروف سيبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائهما المرتقب غدا في موسكو الأوضاع في الشرق الأوسط.

وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مباحثات لافروف وأبو الغيط ستتطرق إلى تطورات الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وكذلك الأزمة حول قطر وموضوع التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أيضا أن يهتم لافروف وأبو الغيط بشكل خاص بمسألة تنسيق الخطوات المتخذة

لمواجهة الإرهاب الدولي والتطرف الديني.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها أن الطرفين سيبحثان كذلك مسائل متعلقة بتطوير التعاون بين روسيا وجامعة الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولفت البيان إلى أن الاتصالات السياسية مع الجامعة العربية تتميز بطابع مستقر، ما يتيح فرصة لتبادل الآراء حول المسائل الملحة القائمة في أجندة العمل على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكدت الخارجية الروسية أن روسيا تقدر تقديرا عاليا الحوار مع البلدان العربية، وتسعى إلى ترسيخه بغية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم.