كشفت شركة زيروكس اليوم النقاب عن سلسلة جديدة من منتجاتها، وهي طابعة VersaLink® B7025 و VersaLink® B7030 و B7035 VersaLink® متعددة الوظائف، كجزء من حلول ConnectKey® التي أطلقتها الشركة في وقت سابق من هذا العام والتى قامت بإحداث تطور كبير بأجهزة الطباعة التقليدية وحولتها إلى أجهزة طباعة ذكية تعمل كمساعد بأماكن العمل مما يخدم الاحتياجات المتزايدة للشركات اليوم.

وتقدم عائلة منتجات VersaLink® خدمات موثوق بها ومنخفضة التكلفة وقدرات متنقلة ومبتكرة تجعلها مثالية لمجموعات العمل الصغيرة والمتوسطة، وتتميز هذه السلسلة بامتلاكها سرعات طباعة تتراوح ما بين 25 ورقة فى الدقيقة إلى 35 ورقة فى الدقيقة وسرعات مسح ضوئي تصل إلى 55 ورقة في الدقيقة سواء في الألوان أو أبيض وأسود، مما يسمح للعملاء بتحديد الطابعة التي تناسب الإنتاجية الأفضل بالنسبة لهم.

والجدير بالذكر أن هذه السلسلة الجديدة من الطابعات تتمتع بـشاشة تابلت تعمل باللمس يمكن تطويعها لبيئات العمل المختلفة أو المستخدمين، هذا بالأضافه الى التطبيقات المختلفه التى يمكن تحميلها من خلال تطبيق زيروكس (Xerox® APP Gallery) التي ستيسر من اليات سير العمل داخل المؤسسات بما يتناسب مع احتياجاتهم.

اما عن الميزات التى تميز هذه السلسله فتتميز الطابعات الجديدة بميزات السلامة الشاملة التي تعالج وتُؤمن نقاط الضعف، وتضمن الحفاظ على سلامة الطابعات والبيانات من خلال كل جزء من سلسلة البيانات بما في ذلك الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس وتنزيل الملفات.