أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن الوزارة غير مسئولة عن تكلفة الوقود أو خفض الدعم، مشيرا إلى أنها مسئولة فقط عن تقديم تقارير عن تكلفة انتاج المحروقات لرئاسة الوزراء لاتخاذ القرار.

وقال كمال من خلال لقاءه ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم الثلاثاء، “لا يمكن الإعلان عن أسعار المحروقات الجديدة قبل ميعادها بفترة طويلة لتجنب تخزين مقدمي الخدمة للسلع وحدوث أزمة ونقص السلع”، رافضا وصف تصريحات وزير البترول قبيل تحريك الأسعار بأنه “تضارب”.

وأضاف أن الإدارات في مصر على مدار 30 سنة كانت تخشي تحريك أسعار المحروقات تخوفا من رد فعل الشارع، نوضحا أن مجلس الوزراء كان يقرر تحريك أسعار البترول في أكتوبر 2012 ولكن رئاسة الجمهورية ألغت القرار على الرغم من إعلانه في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن إدارات الدولة السابقة كانت تخاف من حدوث صدام من هدم أنفاق التهريب بين سيناء وغزة على الرغم من تهريب جزء كبير من موارد الدولة من خلالها.

وأعلن أن الدولة سابقا كانت توجه تكاليف الدعم لـ”اللي يخلي الناس ساكتة من أجل عمل قوانين مفصلة لحمايتها”، مضيفا أن انتاج المحروقات قد تناقصت من 2012 حتى 2016 أمام زيادة الاستهلاك بسبب تباطؤ عمليات التنمية بسبب عدم وجود اتفاقيات مع شركات أجنبية.