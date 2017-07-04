طالب النائب البرلماني، أحمد شعيب، بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في حواره ببرنامج “صباح دريم” المذاع على قناة “دريم”، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد توجه من البرلمان حول اتخاذ موقف ضد مواقع التواصل، وإنما هي آراء شخصية من بعض نواب البرلمان.

ورأى أن حرية الرأي والتعبير أحد حقوق الإنسان، وهي حرية مطلقة لا يوجد عليها قيود في جميع دول العالم.