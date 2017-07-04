دعت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي للهدوء واحترام الديمقراطية في كينيا وذلك قبل موعد اقتراب انعقاد الانتخابات العامة في البلاد المقررة في 8 أغسطس القادم حيث انتشر أعضاء البعثة أمس الاثنين في العاصمة “نيروبي”.

وذكر راديو “فرنسا الدولي” اليوم الثلاثاء أن نحو 30 مراقبا وصلوا إلى كينيا الأسبوع الماضي ومن المنتظر أن يصل أكثر من 32 آخرين خلال الأيام القليلة القادمة قبل موعد الاقتراع، فضلا عن وصول عدد من الخبراء وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي.. مضيفا أن بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي المعنية بهذه الانتخابات العامة تضم نحو 100 مراقب.

ومن جانبها، قالت رئيسة المراقبين “ماريتش سشيك” إن تنظيم الانتخابات العامة في كينيا يتمتع “بأهمية” من أجل استقرار المنطقة، كما دعت كافة الأطراف المختلفة في البلاد لاحترام العملية الديمقراطية.. مشيرة إلى أن هناك مخاوف بشأن اندلاع محتمل للعنف وأن كل شخص لديه مسئولية ليضمن للمواطنين حق التصويت بسلام وفقا لاختياره.

وكانت رئيسة المراقبين قد التقت بالرئيس الكيني “أوهورو كينياتا” الذي أكد لها أنه اتخذ التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة في البلاد.

واندلعت أعمال عنف في البلاد منذ عشر سنوات، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات والتي أسفرت عن مقتل 1000

شخص ونزوح أكثر من 600 ألف آخرين وأنه في الوقت الحالي، لا تزال الثقة في اللجنة الانتخابية تشكل تحديا رئيسيا والتي اهتزت في الآونة الأخيرة بسبب كثرة الجدل.