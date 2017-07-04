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"داعش" يغلق كافة المدارس في إقليم جوزجان الأفغاني
داعش بانر ارهاب تطرف

"داعش" يغلق كافة المدارس في إقليم جوزجان الأفغاني

2017-07-04 12:56:57
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أفادت مصادر محلية أفغانية، اليوم الثلاثاء، بأن تنظيم داعش أغلق كافة المدارس في إقليم “جوزجان” الواقع شمالي البلاد.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها إن عناصر التنظيم أغلقت كافة المدارس في المنطقة بعد أن شن مسلحوها هجوما أسفر عن إحراق مدرسة رئيسية وتدمير 12 مدرسة أخرى.

وأضافت المصادر المحلية بأن عناصر التنظيم ستقيم مدارس تقدم مقررات تعليمية خاصة تتماشى مع الفكر الداعشي المتطرف في هذه المنطقة.

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