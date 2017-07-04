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المتحدث العسكرى الليبي يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح تجاوزات قطر في الشأن الليبي
المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العربية الليبية العقيد أحمد المسماري

المتحدث العسكرى الليبي يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح تجاوزات قطر في الشأن الليبي

2017-07-04 12:55:00
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يعقد الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري مؤتمرا صحفيا هاما اليوم الثلاثاء الساعة ٦ مساء من القاهرة بفندق الريتز كارلتون النيل - قاعة القاهرة لشرح تجاوزات قطر في الشأن الليبي .

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