حماية المستهلك: المدارس الدولية ملزمة بتحصيل المصاريف بالجنيه

أكد أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، أن رقم الخط الساخن 19588 يتم تلقي الشكاوى عليه من المواطنين، لافتا إلى وجود شكاوى حول مصروفات المدارس الدولية ...