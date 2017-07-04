أصدرت سلطات العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم الثلاثاء، قرارا بحظر سير الدراجات البخارية بالأحياء الحضرية بالعاصمة بدء من عام 2030 بهدف تيسير حركة المرور وتقليل التلوث.

وأوضحت السلطات -حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- أن حظر سير الدراجات البخارية هو جزء من قرار يدعو إلى تحسين خدمات النقل العام.

وكان مواطني البلاد عارضوا اقتراحات سابقة لحظر سير الدراجات البخارية التي تعد وسيلة التنقل الأولى خاصة مع غياب وسائل نقل عامة كافية.

وتعمل البلاد على بناء خطي مترو بالعاصمة من المتوقع أن يبدأ العمل بها خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويذكر أن العاصمة تضم 10 أحياء حضرية بالإضافة إلى 19 منطقة ضواحي. ويعيش بالعاصمة 5ر7 مليون شخص كما يسير بأنحائها قرابة خمسة ملايين دراجة بخارية.