يعتزم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي توقيع عدة اتفاقيات مع الصين، تقدر قيمتها بنحو 12 مليار دولار.

وقالت الدائرة الصحفية التابعة للصندوق: “في إطار زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم 4 يوليو إلى موسكو، يستعد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي لتوقيع اتفاقيات جديدة مع صندوق الاستثمار الروسي-الصيني..ومن المتوقع أن توقع اتفاقيات في مجال القطاع المالي، والعملات الوطنية، والتجارة الإلكترونية، والإمدادات الغذائية، وكذلك في مجال السياحة والتقنيات المبتكرة..قد تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار”.

وأنشىء صندوق الاستثمار الروسي- الصيني، في العام 2011، لتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الصين وروسيا.

ويزور الرئيس الصيني روسيا الاتحادية، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يغادر إلى ألمانيا، حيث سيلتقي المستشارة أنغيلا ميركل، على هامش قمة “العشرين” المزمع عقدها يومي الـ7 والـ8 من الشهر الجاري. (الدولار = 6.89 يوان)