قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن بلاده ما زالت تدرس ادعاء كوريا الشمالية بشأن نجاح اختبار صاروخ عابر للقارات.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” اليوم الثلاثاء - إن اليابان تقوم حاليا بتحليل المسافة القصوى لرحلة الصاروخ بدقة.

وأضاف سوجا أن الصاروخ هبط على بعد حوالي 300 كيلومتر من شبه جزيرة “أوجا” على الساحل الشمالي الغربي لليابان.

كانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها نجحت في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أطلق عليه اسم “المريخ -14”.

وجاء هذا الإطلاق بعد مرور شهر واحد من إطلاق بيونج يانج لصواريخ كروز مضادة للسفن .. وتعتبر هذه هي المرة العاشرة التي تطلق كوريا الشمالية فيها صاروخا بالستيا خلال هذا العام.