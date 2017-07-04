الرئيس الجزائري يؤكد استعداد بلاده لبناء شراكة اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استعداده التام للعمل من أجل بناء شراكة اقتصادية قوية ومتكافئة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على استغلال أمثل للفرص وللقدرات الهائلة التي تزخر بها اقتصاديات البلدين لمصلحة الشعبين.

ونوه بوتفليقة - في برقية تهنئة بعثها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال - بمستوى العلاقات الثنائية التي ما تزال تنمو باستمرار خلال السنوات الأخيرة بفضل الآليات المختلفة التي تم وضعها للحوار والتعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتجارية.