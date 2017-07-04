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موسكو: جولة أستانا الحالية تهدف للتوصل إلى اتفاق حول مناطق خفض التوتر وحدودها
الجلسة الافتتاحية لمحادثات أستانا حول سوريا

موسكو: جولة أستانا الحالية تهدف للتوصل إلى اتفاق حول مناطق خفض التوتر وحدودها

2017-07-04 12:35:49

أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا بشأن سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن هدف مفاوضات أستانا يتمثل في التوصل إلى اتفاق حول مناطق خفض التوتر، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التوافق على التفاصيل.

وقال لافرينتييف خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، “إن المشاورات الثلاثية على مستوى الخبراء مع الإيرانيين والأتراك تجري حاليا، وستبدأ بعد ذلك لقاءات الوفود بصيغة موسعة وعلى مستوى أعلى”، مؤكدا أنه يجب التوصل إلى إنشاء مناطق خفض التوتر.

وأضاف “لقد أعلنا منذ شهر أن هذه المناطق ستنشأ وعقدنا العديد من لقاءات العمل ومجموعات العمل المشتركة، والآن تجري مرحلة ما قبل الاتفاق على التفاصيل والوثائق التي يجب أن نتفق عليها “.

وذكر لافرينتييف لا يوجد اتفاق بشأن حدود هذه المناطق حتى الآن، وسنبحث هذا الأمر اليوم وغدا، لافتا إلى أن يجري العمل حاليا للتوافق على المعايير والتفاصيل.

ومن المقرر أن تعمل الأطراف المشاركة في محادثات أستانا الحالية على تنسيق ترسيم حدود مناطق تخفيف التصعيد وصياغة الوثائق، التي ستحدد قواعد عمل قوات الرقابة على نظام تخفيف التصعيد، ووضع القواعد التنظيمية لعمل مركز للتنسيق بين الأطراف.

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