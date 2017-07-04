شهد سوق مواد البناء تباينا اليوم الثلاثاء، حيث انخفضت الأسعار بشركات الأسمنت بقيمة 5 جنيهات ، فيما ارتفعت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا بجميع الشركات .

وبالنسبة للأسعار المعلنة اليوم، سجل سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 753 جنيهًا للطن لينخفض بذلك نحو 5 جنيهات عن تعاملات امس الاثنين .

وسجل متوسط سعر الطن بشركتى ” أسمنت حلوان ” و ” السويس للاسمنت ” 683 جنيها.

وبالنسبة لأسعار الحديد، فقد ارتفع متوسط الطن بشركة حديد عز بقيمة 425 جنيها ليسجل 10900 جنيه، وارتفع الطن بشركة المصريين نحو 300 جنيه مسجلا 10650جنيها ، وسجل سعر الطن بشركة الجيوشى بقيمة 10500 جنيه مرتفعا بقيمة 300 جنيه عن تعاملات امس الاثنين.