 Moheet on google
الثلاثاء 4 يوليو 2017 12:53 مساءً
روابط سريعة
أسعار الحديد والأسمنت فى مصر اليوم
مصانع حديد

أسعار الحديد والأسمنت فى مصر اليوم

2017-07-04 12:22:59
وكالات

شهد سوق مواد البناء تباينا اليوم الثلاثاء، حيث انخفضت الأسعار بشركات الأسمنت بقيمة 5 جنيهات ، فيما ارتفعت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا بجميع الشركات .

وبالنسبة للأسعار المعلنة اليوم، سجل سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 753 جنيهًا للطن لينخفض بذلك نحو 5 جنيهات عن تعاملات امس الاثنين .

وسجل متوسط سعر الطن بشركتى ” أسمنت حلوان ” و ” السويس للاسمنت ” 683 جنيها.

وبالنسبة لأسعار الحديد، فقد ارتفع متوسط الطن بشركة حديد عز بقيمة 425 جنيها ليسجل 10900 جنيه، وارتفع الطن بشركة المصريين نحو 300 جنيه مسجلا 10650جنيها ، وسجل سعر الطن بشركة الجيوشى بقيمة 10500 جنيه مرتفعا بقيمة 300 جنيه عن تعاملات امس الاثنين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3