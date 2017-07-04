أعلن هيثم كامل سفير مصر لدى كازاخستان، عن بحث إمكانية إيجاد خط طيران مباشر وفعال بين مصر وكازاخستان.

وكشف في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، أن الهدف هو زيادة عدد السياح من كازاخستان، بالإضافة إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين.