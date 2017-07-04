قالت مصادر حكومية، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيشارك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، التى تشهد فض دور الانعقاد البرلمانى، وسيلقى كلمة خلالها.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فى الجلسة العامة للمجلس، أمس الاثنين، رفع دور الانعقاد الثانى للمجلس نهاية الأسبوع الجارى، عقب الجلستين العامتين يومى الثلاثاء والأربعاء.