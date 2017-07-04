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مصادر: رئيس الوزراء يشارك فى جلسة رفع دور الانعقاد البرلمانى
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

مصادر: رئيس الوزراء يشارك فى جلسة رفع دور الانعقاد البرلمانى

2017-07-04 12:18:20
وكالات

قالت مصادر حكومية، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيشارك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، التى تشهد فض دور الانعقاد البرلمانى، وسيلقى كلمة خلالها.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فى الجلسة العامة للمجلس، أمس الاثنين، رفع دور الانعقاد الثانى للمجلس نهاية الأسبوع الجارى، عقب الجلستين العامتين يومى الثلاثاء والأربعاء.

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