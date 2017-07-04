أعلن الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية السفير أحمد حجاج، أن القمم الأفريقية السابقة قد أعطت قضايا “مكافحة الإرهاب” اهتمام خاص نظرا لوجود لارتفاع نشاط حركات إرهابية في أفريقيا.

وأعرب حجاج من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، عن تخوفه من زيادة قوة الجماعات الإرهابية الأفريقية بعد هزيمة العناصر الإرهابية التابعة لـ”داعش” في سوريا والعراق نظرا لاحتمالية هروب هذه العناصر إلى أفريقيا وليبيا.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالشباب وخلق فرص عمل جديدة في أفريقيا لتجنب الهجرة الغير شرعية لأوروبا، مشيرا إلى مبادرة مصر في القمة الأفريقية.

وعن لقاء المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية برئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، أوضح حجاج أن مصر لها دور كبير في استقلال الصومال عن الاستعماريين البريطاني والإيطالي وتعارض تقسيم الصومال لدويلات، مؤكدا أيضا المساعدات العينية المصرية للأجهزة الأمنية الصومالية لمحاربة حركة “الشباب” الإرهابية.

وعن الأزمة القطرية، أكد أن قطر تحاول تقديم بعض المساعدات المالية لبعض الدول الأفريقية لاتخاذ مواقف محايدة أو مؤيدة لها، مطالبا من السودان اتخاذ موقف واضح في حالة رفض قطر للمطالب العربية.

يأتي هذا تعليقا على مشاركة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية بالقمة الأفريقية التي بدأت بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا أمس ومن المقرر انتهائها اليوم.