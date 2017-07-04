أعلنت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية عن إنشاء أول مصنع متخصص في إنتاج أدوية الهرمونات بالشرق الأوسط بتكلفة 800 مليون جنيه؛ لتغطية احتياجات مصر بطاقة إنتاجية تبلغ مليار قرص سنويا، منها 40% للتصدير إلى الخارج.

وقالت غراب - فى تصريح على هامش افتتاح المصنع بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد - إن المصنع بدأ إنتاجه بالفعل من خلال إنتاج أقراص منع الحمل أثناء الرضاعة بـ 10 جنيهات بدلا من الاعتماد على المنتج المستورد، موضحة أنه سيطرح 43 منتجا منها 20 في شكل أقراص لتغطية احتياجات مصر من حبوب منع الحمل وحقن علاج العقم والكورتيزون.