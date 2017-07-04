كشف الدكتور جمال مختار، خبير نظم وتكنولوجيا المعلومات، إنه لا يوجد ما يسمى بمنع لمواقع إلكترونية معينة في مصر أو في اي دولة في العالم.

وأضاف في حواره على شاشة دريم، ان المستخدم يمكنه الدخول على الموقع الممنوع باستخدام برامج معينة تظهره على أنه من دولة أخرى.

ورأى أن طريقة التعامل مع الإنترنت، في مصر تتم بنوع من البلاهة.