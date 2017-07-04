صرح مصدر مسؤول بمجلس النواب اليوم الثلاثاء بأن الجزء الأكبر من تأشيرات الحج التي ترد للمجلس تأتي ضمن حصة التأشيرات المخصصة للهيئات بمجلس الوزراء.

وقال المصدر المسؤول إن المجلس يتلقى بشكل سنوي تأشيرات حج للنواب من مجلس الوزراء، وإن التأشيرات المخصصة هذا العام ستكون بواقع تأشيرتين لكل نائب.