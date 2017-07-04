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مصدر بـ"النواب": تأشيرات الحج للبرلمان تأتي سنويا ضمن حصص الهيئات بمجلس الوزراء
الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب

مصدر بـ"النواب": تأشيرات الحج للبرلمان تأتي سنويا ضمن حصص الهيئات بمجلس الوزراء

2017-07-04 11:45:12
أ ش أ

صرح مصدر مسؤول بمجلس النواب اليوم الثلاثاء بأن الجزء الأكبر من تأشيرات الحج التي ترد للمجلس تأتي ضمن حصة التأشيرات المخصصة للهيئات بمجلس الوزراء.

وقال المصدر المسؤول إن المجلس يتلقى بشكل سنوي تأشيرات حج للنواب من مجلس الوزراء، وإن التأشيرات المخصصة هذا العام ستكون بواقع تأشيرتين لكل نائب.

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