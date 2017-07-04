"دفاع البرلمان": ندرس إصدار تشريع للحصول على تعويضات من قطر لدعمها الإرهاب

يبدو أن مطالب الدول العربية من قطر بسبب دعمها للإرهاب تتصاعد يوما تلو الآخر، إذ كشفت مصادر أن دولا عربية بدأت فى اتخاذ خطوات رسمية للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة بسبب الضحايا والمصابين والخسائر فى المنشآت التى حلت بسبب الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التى تدعمها الدوحة.

وكشف أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مصر لديها وضع خاص فى هذا الشأن وسيكون هناك دور بارز لمصر فى المحافل الدولية للحصول على تعويضات مالية ضخمة بسبب الخسائر التى خلفها الإرهاب القطرى فى مصر وسيتم هذا الأمر بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة والدول العربية التى تضررت بسبب إرهاب قطر أيضا.

وأضاف العوضى، أن مصر ستطالب بتعويضات مالية ضخمة بسبب خسائر الإرهاب سواء فيما يخص الضحايا والمصابين أو المنشآت التى تعرضت للتلف.

وأكد عضو مجلس النواب أنه سيتم دراسة إصدار تشريع خاص بهذا الأمر داخل البرلمان المصرى من أجل الحصول على تعويضات مالية من قطر جراء دعمها وتمويلها للإرهاب.