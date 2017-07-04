 Moheet on google
الثلاثاء 4 يوليو 2017 12:58 مساءً
روابط سريعة
"العربية": قطر تشتري أدوات لمكافحة الشغب وتفريق التظاهرات
الجيش القطري

"العربية": قطر تشتري أدوات لمكافحة الشغب وتفريق التظاهرات

2017-07-04 12:28:05
متابعات

أفادت قناة “العربية” بأن قطر اشترت كميات كبيرة من أسلحة وأدوات مكافحة الشغب وتفريق التظاهرات والحشود، من إحدى الشركات البرازيلية المتخصصة.

ونقلت “العربية” عن مصادر مطلعة، أن العقود المبرمة بين قطر والشركة البرازيلية ضخمة، ولم تستبعد المصادر إبرام الدوحة لصفقات أخرى من أجل شراء أسلحة مماثلة.

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدوحة لمواجهة أي تحركات داخلية، لاسيما في حالة القلق التي تعيشها تزامنًا مع أزمتها التي تعصف بها جراء قطع العلاقات معها على إثر سياساتها الخارجية.

وذكرت، أن هذا يأتي وسط أنباء عن حالة من الغضب في الشارع القطري من الأزمة الحالية التي نتجت عن سياسات الدوحة وتدخلاتها في شؤون الدول العربية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3