أفادت قناة “العربية” بأن قطر اشترت كميات كبيرة من أسلحة وأدوات مكافحة الشغب وتفريق التظاهرات والحشود، من إحدى الشركات البرازيلية المتخصصة.

ونقلت “العربية” عن مصادر مطلعة، أن العقود المبرمة بين قطر والشركة البرازيلية ضخمة، ولم تستبعد المصادر إبرام الدوحة لصفقات أخرى من أجل شراء أسلحة مماثلة.

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدوحة لمواجهة أي تحركات داخلية، لاسيما في حالة القلق التي تعيشها تزامنًا مع أزمتها التي تعصف بها جراء قطع العلاقات معها على إثر سياساتها الخارجية.

وذكرت، أن هذا يأتي وسط أنباء عن حالة من الغضب في الشارع القطري من الأزمة الحالية التي نتجت عن سياسات الدوحة وتدخلاتها في شؤون الدول العربية.