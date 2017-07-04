توني ماهر: "الحساب يجمع" فتح لي باب الجمهور2017-07-04 11:31:43
قال الفنان الشاب توني ماهر إن تجربته مع المخرج هاني خليفة بمسلسل “الحساب يجمع” خرج فيها من أدوار الكوميديا إلى التراجيديا وكان العمل بمثابة الفرصة التي فتحت الباب له أمام الجمهور ليراه في شكل جديد.
وأضاف توني ماهر – في حوار مع النشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه خلال تصوير دوره بالمسلسل كان المخرج هاني خليفة يجعله يعيش الشخصية التي يجسدها بكل التفاصيل من خلال شخصية ماهر التي جمعت التراجيديا والمرح والإدمان وعقوق الوالدين، وكلها مفردات فنية ربما يثقل على فنان قدير تحملها،لافتا إلى أنه تدرب كثيرا على يد صانع النجوم المخرج خالد جلال حتى تمكن من أدواته الفنية ، فظهر على الشاشة بأسلوب سهل ممتنع.
ووصف مشاركته في مسلسله الثاني “ريح المدام” بأنها تجربة جيدة جسد خلالها دورا كوميديا مع أحمد فهمي وأكرم حسني ومي عمر.
وبالنسبة لتجربته في الإخراج التليفزيوني بإحدي القنوات الفضائية قال إنها أثقلته فنيا أيضا حتى يدرك ما يحدث خلف الكاميرا مما يسهل عليه فهم أدوات صناعة الدراما والسينما.
وأوضح أنه يحضر في الفترة القادمة للمشاركة في مسلسل جديد رافضا الكشف عنه خلال الوقت الراهن حتى تكتمل ملامح العمل بشكل كامل إلى جانب التحضير لعرض الموسم الرابع من البرنامج التليفزيوني الشهير ” أس أند أل “.
ولفت إلى أنه يميل في أعماله الفنية القادمة لتجسيد الشخصيات المركبة التي تضم تفصيلات نفسية وجسدية مثل شخصية ماهر التي جسدها بـ”الحساب يجمع” فضلا عن انتقاء الأعمال التي تضيف له فنيا.
-
بالفيديو.. المتحدث باسم «الكهرباء»: «صباح النور اللي مبيقطعش»
أعرب الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن سعادته بقدرة الوزارة بمواجهة الطقس الحار بدون أي انقطاع للكهرباء، مشيدا بجهود جميع الجهات المعنية ودعم ...Tue, 04 Jul 2017 08:28:22 GMT
-
إيفاد أول دفعة من الحجيج الإيرانيين أخر الشهر الجاري
أعلن ممثل ولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة الإيراني، حجة الإسلام قاضي عسكر، أنه سيتم إرسال أول دفعة من الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في الـ 31 من يوليو/تموز ...Mon, 03 Jul 2017 10:53:11 GMT
-
"تليجراف": شركات مونديال 2022 تخطط للانسحاب من قطر
كشف تقرير حديث لصحيفة “تليجراف” البريطانية، خطط شركات غربية كبرى تشيّد منشآت استعدادًا لكأس العالم 2022 في قطر، للخروج من الدولة. وقالت الصحيفة إن الشركات تنوي ...Mon, 03 Jul 2017 08:12:13 GMT
-
الرقابة المالية: 11.5 مليار جنيه أقساط شركات التأمين حتى نهاية أبريل
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام بلغ 7.2 مليار جنيه ...Mon, 03 Jul 2017 11:51:44 GMT
-
البورصة المصرية تنتهي من إعداد الإصدار الثاني لدليل اجراءات وقواعد التداولMon, 03 Jul 2017 09:39:46 GMT
-
شراكة موريتانية يابانية لإعادة تخطيط نواكشوطTue, 04 Jul 2017 09:43:11 GMT
-
شعبان عبدالرحيم يعد لألبوم جديد
يعقد المطرب شعبان عبد الرحيم مجموعة من جلسات العمل مع شعراء وملحنين لاختيار أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه في الأسواق خلال نهاية العام الجاري، بعد فترة غياب ...Tue, 04 Jul 2017 09:36:58 GMT
-
توني ماهر: "الحساب يجمع" فتح لي باب الجمهور
قال الفنان الشاب توني ماهر إن تجربته مع المخرج هاني خليفة بمسلسل “الحساب يجمع” خرج فيها من أدوار الكوميديا إلى التراجيديا وكان العمل بمثابة الفرصة التي فتحت الباب ...Tue, 04 Jul 2017 09:36:58 GMT
-
حماية المستهلك: المدارس الدولية ملزمة بتحصيل المصاريف بالجنيه
أكد أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، أن رقم الخط الساخن 19588 يتم تلقي الشكاوى عليه من المواطنين، لافتا إلى وجود شكاوى حول مصروفات المدارس الدولية ...Tue, 04 Jul 2017 09:18:04 GMT