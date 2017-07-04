قال الفنان الشاب توني ماهر إن تجربته مع المخرج هاني خليفة بمسلسل “الحساب يجمع” خرج فيها من أدوار الكوميديا إلى التراجيديا وكان العمل بمثابة الفرصة التي فتحت الباب له أمام الجمهور ليراه في شكل جديد.

وأضاف توني ماهر – في حوار مع النشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه خلال تصوير دوره بالمسلسل كان المخرج هاني خليفة يجعله يعيش الشخصية التي يجسدها بكل التفاصيل من خلال شخصية ماهر التي جمعت التراجيديا والمرح والإدمان وعقوق الوالدين، وكلها مفردات فنية ربما يثقل على فنان قدير تحملها،لافتا إلى أنه تدرب كثيرا على يد صانع النجوم المخرج خالد جلال حتى تمكن من أدواته الفنية ، فظهر على الشاشة بأسلوب سهل ممتنع.

ووصف مشاركته في مسلسله الثاني “ريح المدام” بأنها تجربة جيدة جسد خلالها دورا كوميديا مع أحمد فهمي وأكرم حسني ومي عمر.

وبالنسبة لتجربته في الإخراج التليفزيوني بإحدي القنوات الفضائية قال إنها أثقلته فنيا أيضا حتى يدرك ما يحدث خلف الكاميرا مما يسهل عليه فهم أدوات صناعة الدراما والسينما.

وأوضح أنه يحضر في الفترة القادمة للمشاركة في مسلسل جديد رافضا الكشف عنه خلال الوقت الراهن حتى تكتمل ملامح العمل بشكل كامل إلى جانب التحضير لعرض الموسم الرابع من البرنامج التليفزيوني الشهير ” أس أند أل “.

ولفت إلى أنه يميل في أعماله الفنية القادمة لتجسيد الشخصيات المركبة التي تضم تفصيلات نفسية وجسدية مثل شخصية ماهر التي جسدها بـ”الحساب يجمع” فضلا عن انتقاء الأعمال التي تضيف له فنيا.