"قطاع الأعمال": تغيير 30 رئيس شركة و28 عضو مجلس إدارة بالشركات التابعة خلال 2016/20172017-07-04 11:32:33
اعتمدت الجمعيات العامة للشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2016 /2017 تغيير 3 رؤساء شركات قابضة وهي “القابضة للصناعات المعدنية”، “القابضة للصناعات الكيماوية”، و”القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية”، من إجمالي 8 شركات قابضة تابعة للوزارة، بالإضافة إلى تغيير 16 عضو مجلس إدارة بتلك الشركات.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في ضوء خطة الهيكلة الإدارية التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام بالشركات التابعة لها بالعمل على ضخ دماء جديدة وخبرات متنوعة في مجالس الإدارات.
وأوضحت أن الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركات القابضة اتخذت خلال العام المالي 2016/2017، قرارات بتغيير 30 رئيس شركة تابعة من إجمالي 121 شركة تابعة للوزارة، بالإضافة إلى تغيير 28 عضو مجلس إدارة.
وشملت تلك القرارات الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية حيث تم تغيير 9 رؤساء شركات و3 أعضاء مجالس إدارة، كما تم تغيير 5 رؤساء شركات تابعة للقابضة للأدوية إضافة إلى 17 عضو مجلس إدارة.
كما تم تغيير 7 رؤساء شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و5 رؤساء شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إضافة إلى 3 أعضاء مجالس إدارة.
أما في الشركة القابضة للغزل والنسيج، فقد تم تغيير اثنين من رؤساء الشركات التابعة، وفي الشركة القابضة للسياحة والفنادق تم تغيير رئيسين لشركات تابعة وثلاثة أعضاء مجالس إدارة، إلى جانب تغيير عضوين مجلس إدارة في الشركات التابعة لكل من شركة مصر القابضة للتأمين والقابضة للتشييد والتعمير.
وتأتي هذه التغييرات في ضوء ما ورد في برنامج الحكومة بشأن الهيكلة الإدارية لشركات قطاع الأعمال العام، ولضخ دماء جديدة في قيادات الشركات ومجالس إدارتها، مع تنويع الخبرات بحيث لا تقتصر فقط على الخبرات الفنية، وإنما تشمل خبرات مالية وإدارية وتسويقية وقانونية تعمل على النهوض بتلك الشركات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي يساهم في نمو الناتج القومي الإجمالي.
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