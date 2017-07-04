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شعبان عبدالرحيم يعد لألبوم جديد
نيولوك جديد لشعبان عبد الرحيم

شعبان عبدالرحيم يعد لألبوم جديد

2017-07-04 11:26:34
وكالات

يعقد المطرب شعبان عبد الرحيم مجموعة من جلسات العمل مع شعراء وملحنين لاختيار أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه في الأسواق خلال نهاية العام الجاري، بعد فترة غياب طويلة له عن الساحة الغنائية استمرت سنوات عديدة بسبب ظروفه الصحية.
النشرة الفنية بوكالة أنباء “الشرق الأوسط” علمت أن شعبان عبد الرحيم يرغب في تقديم أشكال موسيقية مختلفة عن الأشكال التي اعتادها الجمهور منه، وذلك رغبة منه في العودة لمجال الغناء وتحقيق نجاحات بعد فترة غيابه.
يذكر أن شعبان عبد الرحيم طرح قبل أيام عبر حساباته بمواقع التواصل مجموعة من الصور الجديدة له التي ظهر فيها بشكل مختلف تماماعن شكله المعتاد،وهو المظهر الذي لاقى استحسان رواد ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي.
شعبان كان له العديد من التجارب التمثيلية منها فيلم “مواطن ومخبر وحرامي” الذي شاركت في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم هند صبري، وخالد أبو النجا.

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