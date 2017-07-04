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وزير الخارجية الإماراتي: كفي يا قطر دعما للإرهاب
وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد

وزير الخارجية الإماراتي: كفي يا قطر دعما للإرهاب

2017-07-04 11:37:18
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وجه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان رسالة قاسية إلى دولة قطر قائلا: “كفى يا قطر دعما للإرهاب”.

وقال عبد الله بن زايد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، ونضيره الألماني: “ردنا على قطر سيكون ضمن القانون الدولي في حال عدم استجابة الدوحة”.

من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني خلال المؤتمر تأييد بلاده لموقف الإمارات، قائلا: “نشاطر الإمارات موقفها بضرورة وقف إيواء وتمويل الإرهابيين”.

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