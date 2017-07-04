 Moheet on google
الثلاثاء 4 يوليو 2017 12:58 مساءً
روابط سريعة
«حماية المستهلك»: نسبة مخالفات «رسوم مواصلات الخطوط القصيرة» مرتفعة
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«حماية المستهلك»: نسبة مخالفات «رسوم مواصلات الخطوط القصيرة» مرتفعة

2017-07-04 12:11:37
محيط - خالد الريس

أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك أحمد سمير، أن الجهاز شكل فريق من المراقبين لرصد أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة “ركوب المواصلات” على مستوى الجمهورية بعد زيادة أسعار المحروقات.
وأعلن سمير من خلال لقاءه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن أغلب المخالفات المرصودة تتعلق بخطوط المواصلات القصيرة، مضيفا أن نسبة مخالفات الخطوط الطويلة قليلة.
وناشد التجار بعدم استغلال المواطنين والمواطنين وزيادة العبء عليهم، موضحا أن العبء سيرتفع على كاهل التاجر في منتجات أخرى.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3