أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك أحمد سمير، أن الجهاز شكل فريق من المراقبين لرصد أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة “ركوب المواصلات” على مستوى الجمهورية بعد زيادة أسعار المحروقات.

وأعلن سمير من خلال لقاءه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن أغلب المخالفات المرصودة تتعلق بخطوط المواصلات القصيرة، مضيفا أن نسبة مخالفات الخطوط الطويلة قليلة.

وناشد التجار بعدم استغلال المواطنين والمواطنين وزيادة العبء عليهم، موضحا أن العبء سيرتفع على كاهل التاجر في منتجات أخرى.