تعمل موريتانيا واليابان على وضع مخطط عمراني جديد لنواكشوط، يأخذ بعين الاعتبار السلبيات والثغرات التي عرفتها المخططات العمرانية السابقة وتبعات ذلك على العاصمة.

وقال وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني، يحيى ولد عبد الدائم، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الاثنين 3 يوليو/تموز، إن المشروع مشترك بين الوزارة ومجموعة نواكشوط الحضرية ووكالة اليابان للتعاون الدولي.

وأضاف ولد عبد الدائم، أن العقود المنصرمة شهدت فيها كبريات المدن الموريتانية استقطابا سكانيا كبيرا، نتج عنه نمو ديمغرافي وتمدد عمراني بشكل غير مسبوق، حيث عانت مدينة نواكشوط بوصفها عاصمة البلاد من هذه الوضعية بشكل ملحوظ .

من جهته أكد السفير الياباني المعتمد لدى موريتانيا، هيساتسوغو شيميزو، دعم الحكومة اليابانية لجهود موريتانيا التنموية من خلال إنجاز هذا المشروع تلبية لرغبة الحكومة الموريتانية.

أما ممثلة وكالة اليابان للتعاون الدولي، كووري تاناكا، فقد أكدت أن هذا المخطط العمراني يساهم إلى حد كبير في التنمية الحضرية بنواكشوط. ودعت إلى ضرورة تضافر جهود كافة شركاء موريتانيا الفنيين والماليين لضمان نجاح هذا المخطط العمراني الهام.