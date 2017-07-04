شدد سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم، على ضرورة استكمال مشروع جامعة زويل.

وتابع في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” أن استكمال جامعة زويل لن يحدث إلا بالتبرعات، مضيفا أن مصر ليست أقل من أمريكا حتى يكون لديها جامعات متقدمة.