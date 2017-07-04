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سميح ساويرس: لسنا أقل من أمريكا حتى يكون لدينا جامعات متقدمة
سميح ساويرس

سميح ساويرس: لسنا أقل من أمريكا حتى يكون لدينا جامعات متقدمة

2017-07-04 11:54:11
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شدد سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم، على ضرورة استكمال مشروع جامعة زويل.
وتابع في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” أن استكمال جامعة زويل لن يحدث إلا بالتبرعات، مضيفا أن مصر ليست أقل من أمريكا حتى يكون لديها جامعات متقدمة.

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